مفاجأة في مسلسل "اصطدام" قد تمنع إيقافه

في الحلقة السادسة، تمكّن مسلسل "اصطدام" من الحلول في المرتبة الثامنة، مع ارتفاع نسبة المشاهدة، التي بقيت تحت سقف التوقعات، لمسلسل يلعب بطولته أهم نجمين في تركيا كيفانش تاتليتوغ وألتشين سانجو.

ومع اقتراب المسلسل من المرتبة الخامسة يكون قد ضمن عدم إيقاف عرضه بسبب قلّة نسب المشاهدة، إلا أنّ هذا الأمر يبقى رهناً بالحلقات المقبلة، التي تشهد ارتفاعاً في وتيرة الأحداث.

وكان مشاهدو المسلسل قد اشتكوا في الحلقات الأولى، من بطء وتيرة الأحداث، وتركيزها على أحداث هامشية على حساب القصة الرئيسية، وهو ما تنبّه إليه صناع العمل بعد فوات الأوان.

فهل يحدث المسلسل مفاجأة جديدة ويتخطى المراتب الأولى، أم أن المرتبة الثامنة هي أقصى ما يمكن لصناعه تحقيقه بعد تجاوز حلقاته الستّة ما يجعل من متابعته أمراً غير محبذ لجمهور فاتته الحلقات الأولى.