بالصور... منى زكي وأبناؤها في الأهرامات

بعد أن ظهرت الفنانة منى زكي مع ابنتها لي لي خلال حضورهما افتتاح أحد المعارض الخاصة بالأزياء والإكسسوارت، وظهرت ابنتها الكبرى لي لي بملامح قريبة جداً من والدتها، ظهرت منى زكي في الأهرامات بصحبة نجليها سليم ويونس، وذلك بعد أن أخذتهما في رحلة لتعرفهما بتاريخ بلدهما.

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شاركت منى زكي، جمهورها من خلال نشر عدد من صور الزيارة عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتبت على إحدى الصور قائلة: «يوم جميل في أحسن مكان تاريخي في العالم»، لاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا.

من ناحية أخرى تستعد الفنانة منى زكي خلال الأيام الحالية لتحضير دورها في فيلم «أهل العيب» للسيناريست تامر حبيب، وذلك بعد أن توقف الفيلم أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، ومن المقرر أن يتناول الفيلم عدداً من القضايا الشائكة في حبكة سينمائية وخلال الفترة المقبلة سيتم اختيار باقي فريق العمل من النجوم المقرر أن يشاركوا الفنانة منى زكي.

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جدير بالذكر أن للفنانة منى زكي ثلاثة أبناء من زوجها الفنان أحمد حلمي، وهم: لي لي التي أنجبتها عام 2003، وسليم عام 2014، أما طفلها الثالث يونس فأنجبته في 2017.