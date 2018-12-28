توقعات الابراج الصينية لعام 2019 مع عالمة الفلك ريم وتار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع بداية كل سنة ميلادية جديدة، تأتي التوقعات الفلكية لتروي عطش العديد من الأشخاص الذين يحاولون الاضطلاع على مختلف الأمور المتعلقة بتحركات الكواكب التي تنعكس سلبا أو إيجابا على مختلف الأمور المصيرية بحياتهم.

سنسلط الضوء اليوم على التوقعات الفلكية الصينية لتحديد الصفات الشخصية والتنبؤ بما يمكن أن يحمله تاريخ الميلاد الذي يحدد هوية كل برج.

تجدر الاشارة، إلى أنه لمعرفة هوية كل برج، لا بد من الاضطلاع على السنوات الدالة على كل برج:

برج الفأر 1936- 1948- 1960- 1972- 1984- 1996- 2008

برج البقرة 1937- 1949- 1961- 1973- 1985- 1997- 2009.

برج الأرنب 1939- 1951- 1963- 1975- 1987- 1999- 2011.

برج الأفعى 1929- 1941- 1953- 1965- 1977- 1989- 2001- 2013.

برج الحصان 1930- 1942- 1954- 1966- 1978- 1990- 2002.

برج العنزة 1931- 1943- 1955- 1967- 1979- 1991- 2003.

برج القرد 1932- 1944- 1956- 1968- 1980- 1992- 2004.

برج الديك 1933- 1945- 1957- 1969- 1981- 1993- 2005.

برج التنين 1928- 1940- 1952- 1964- 1976- 1988- 2000- 2012.

برج الكلب 1934- 1946- 1958- 1970- 1982- 1994- 2006.

برج الخنزير 1935- 1947- 1959- 1971- 1983- 1995- 2007.

الفديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع" فوشيا " مع خبيرة الابراج الصينية ريم وتار، إذ كشفت عن توقعاتها الخاصة بكل برج.