كتب امير فتحي في الجمعة 28 ديسمبر 2018 12:24 مساءً -

شاهدوا اليسا: خسرت حلم الامومة اصل من يرّبي وليس من يخلّف.. ومستحيل افكر في الانتحار ومؤمنة بالقيامة بعد الموت

في حلقة استثنائية من برنامج “​صار الوقت​” الذي يعرض عبر شاشة “ام تي في” استقبل الاعلامي ​مارسيل غانم​ الفنانة ​اليسا​.



في البداية تحدثت اليسا عن الحظة التي عرفت بها انها مصابة بمرض السرطان، وقالت انها صدمت بالطريقة التي اخبرها بها الطبيب عن ذلك.



وكشفت انها بقيت 6 ساعات لا تتحرك، وارسلت رسالة لأخيها كميل، وصديقتها انجيلا وغيرهم، وشعرت حينها انها ليست وحيدة، مشيرة الى انها صدمت اول 3 ايام .



وتابعت انها استمدت قوّتها من المحيطين بها ومن الجمهور، ومن ثم عرض تقريرا عن مرحلة بداية مرضها ودخولها المستشفى.



وكانت هناك مداخلة من شقيقها كميل خوري الذي تواجد معها في الاستديو، وتحدث عن دعمه لها واخفاء الموضوع عن والدتها، ومن ثم قالت اليسا: “خفت على امي ولهذا لم اخبرها ما حصل معي، مضيفة انها مؤمنة بالقيامة بعد الموت.



وكان هناك ايضا مداخلة من جان نخول، وكذلك المخرجة انجي جمّال، التي قالت: “حملّتني اليسا مسؤولية كبيرة من خلال تصوير الفيديو كليب وكنت اخاف من ردة فعل الناس حيال تسليطها الضوء على المرض”.



وكشفت اليسا ان الفنانة ​ماجدة الرومي​ اتصلت بها بعد عرض الكليب وهذا الاتصال افرحها كثيرا، وقالت ان هناك اشخاص عندما مروا بمرحلة حداد ذهبت اليهم وقمت بمواساتهم، في حين انهم حينما علموا بمرضها اكتفوا بكتابة منشور عبر حسابهم على احد احد مواقع التواصل الاجتماعي.



والمح مارسيل هنا انها تقصد الفنانة ​نجوى كرم​.

وكشفت اليسا انها خسرت مرحلة الأمومة الا انها ليس لديها المشكلة ان تتبنى، قائلة: “خسرت حلم الامومة … ولكن لا مشكل عندي من الزواج وتبنّي طفل . اصل من يرّبي وليس من يخلّف”.



وتحدّثت اليسا عن الوضع السياسي في لبنان مشيرة الى انها ذهبت الى بلدتها ​دير الأحمر​ وانتخب انطوان حبشي، قائلة: ” انا بنت دير الاحمر، اول مرة بحس في هذه الانتخابات صوتي له قيمة”.



وقالت لأن الدكتور ​سمير جعجع​ لا يتمتع بالحظوظ للوصول الى رئاسة الجمهورية، فأنا افضّل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على الوزير ​جبران باسيل​، مضيفة :”باسيل ما بحب شوفو ابدا ولا يوم رئيس للجمهورية”.



وتابعت انها تحترم شهداء ​حزب الله​ وتتمنى احترام ايضا ​الشهيد بشير جميل​.



بعدها عرضت اغنية “بكرا بتشرق شمس العيد” للشحرورة صباح والتي اعادت اليسا غنائها من جديد، وقالت ان هذه الأغنية تعبّر عن السنة التي عاشتها.



وتحدثت عن علاقتها بروتانا قائلة: ” حزنت يوم اخذت روتانا قرار ازالة فيديوهاتي عن يوتيوب ولكن الامر لم يتم لاحقاً، علاقتي اليوم جيدة معهم”



وكشفت ايضا انها ستخضع لعملية جراحية ليدها قريبا، وذلك في بلجيكا بسبب تورمها.