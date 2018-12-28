زياد الرحباني في حلقة تاريخية من “لهون وبس” وهشام حداد في الطليعة

متابعة الخليج 365: حلّ الموسيقار الكبير زياد الرحباني ضيفًا lu الفنان الكوميدي هشام حداد في حلقة استثنائية جدًا من برنامج “لهون وبس” على شاشة الـ”ال بي سي” اللبنانية.

الحلقة انتظرها جمهور عريض من محبّي زياد الرحباي في لبنان، الوطن العربي وبلدان الإغتراب وكانت محط أنظار الصغير والكبير وحديث مواقع التواصل الإجتماعي حتى قبل ساعات من انطلاق عرضها.

هشام حداد الذي راهن على هذه الحلقة وكان قد أكّد في سلسلة تغريدات عبر موقع “تويتر” إلى أنها ستكون محطّة مهمّة جدًا في مسيرته التلفزيونية، كسب الرهان، فخرج مع زياد الرحباني من دائرة اللقاءات المعتادة في أمسية حملت جرعات زائدة من الكوميديا.

صفحات “تويتر” ترجمت حالة المشاهدين في منازلهم، الجميع يتابع زياد الرحباني مع هشام حداد، فغصّت صفحات الموقع العالمي بالتغريدات التي انهالت على نجمي الشاشة في هذه الأمسية، تصدّر هاشتاغ البرنامج قائمة العبارات الأكثر تداولًا طيلة فترة عرض الحلقة وحتى ساعات الصباح الأولى من اليوم التالي.

مع استضافة زياد الرحباني، يكون هشام حداد قد حقق ضربة تلفزيونيّة جديدة تُضاف إلى النجاحات الإستثنائية التي ملأت مشواره في “لهون وبس” وعالم البرامج الكوميدية، موقعًا اسمه على حلقة تاريخية ترجمتها الأرقام والإحصاءات الرسمية.