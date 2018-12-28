أويكو كارايل مع أبطال «الثنائي العظيم» في جلسة تصوير نارية مشتركة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت النجمة التركية أويكو كارايل الشهيرة بـ«جميلة» لجلسة تصوير جديدة، شاركت فيها أبطال مسلسلها المعروض حالياً في تركيا، «الثنائي العظيم».

أويكو ظهرت بـ3 إطلالات مختلفة، ارتدت فيهم فساتين سوداء ورمادية اللون، جاءت جميعها مثيرة وأنيقة، في الوقت الذي نافستها فيه بنفس الجلسة، الفنانة التركية أوزجي جوريل بإطلالتين حمراء وسوداء، لم تقل فيهما أناقة عن أويكو، بينما ظهرت النجمتان في لقطات جريئة مع بطلي العمل، كرم بورسين، وإبراهيم شيليكول، حيث تبادل فانز النجوم الأربعة صوراً من الجلسة، معربين عن اعجابهم باللقطات التي جمعتهم.

عام 2018 كان سعيداً وناجحاً على المستوى المهني والشخصي لأويكو، حيث احتفلت بزفافها على المغني التركي جان بونومو يوليو الماضي، كما حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل «الثنائي العظيم».

يُذكر أن مسلسل «عودة مهند» كان بطاقة التعارف بين أويكو والعالم العربي، حيث شاركت في بطولته أمام كيفانج تاتليتوج وبورا جولصوي، واشتهرت فيه باسم «جميلة»، كما ضاعفت شعبيتها وجماهريتها بعد تألقها في مسلسل «نبضات القلب» الذي شاركت في بطولته أمام جوكهان ألكان.