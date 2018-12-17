شاهد .. صورة نادرة تجمع محمود عبدالعزيز بعمرو دياب

نشر النجم محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، صورة نادرة جمعت الساحر محمود عبد العزيز و الهضبة عمرو دياب، و علق عليها: "الساحر و الهضبه محمود عبدالعزيز و عمرو دياب...لا تعليق، فخامة الصوره تكفى".
و أضاف: "أسألكم الفاتحه و الدعاءلأبويا و لكل من رحلوا عنا".
يذكر أن النجم و المنتج محمد محمود عبد العزيز يواصل تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "قيد عائلى" بمنطقة الهرم، حيث يظهر خلال أحداث العمل بأسم عبد الله.
جدير بالذكر أن "قيد عائلى"
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