شاهد .. صورة نادرة تجمع محمود عبدالعزيز بعمرو دياب

نشر النجم محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، صورة نادرة جمعت الساحر محمود عبد العزيز و الهضبة عمرو دياب، و علق عليها: "الساحر و الهضبه محمود عبدالعزيز و عمرو دياب...لا تعليق، فخامة الصوره تكفى".

و أضاف: "أسألكم الفاتحه و الدعاء

لأبويا و لكل من رحلوا عنا".

يذكر أن النجم و المنتج محمد محمود عبد العزيز يواصل تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "قيد عائلى" بمنطقة الهرم، حيث يظهر خلال أحداث العمل بأسم عبد الله.

جدير بالذكر أن "قيد عائلى"

من تأليف محمد رجاء و إخراج تامر حمزة و يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم ميرفت أمين وعزت العلايلي وبوسي وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز وريم البارودى ومنة فضالي وأميرة هانى، و من إنتاج شركة "فنون مصر".