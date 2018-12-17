شاهد.. أول تعليق لـ محمد عساف بعد تحقيق حلم طفل في"نجوم صغار"

محمد عساف كتب - أحمد أيوب: علق الفنان محمد عساف، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بعد تحقيق حلم طفل في"نجوم صغار"، قائلاًَ:"الفنان أبو قلب كبير أحمد حلمي...كل الشكر و الاحترام لك و لطاقم البرنامج اللي خلوني احس اني جزء من عيلة البرنامج الرائع". الشكر و الاحترام لك و لطاقم البرنامج اللي خلوني احس اني جزء من عيلة البرنامج الرائع". يذكر أن حقق المطرب الفلسطينى محمد عساف أمنية أحد الأطفال المشاركين في برنامج «نجوم صغار» الذي يقدمه النجم أحمد حلمى، والذي يذاع على MBC مصر، بعدما تمنى الطفل أن يلتقى بعساف ويغنى معه.

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