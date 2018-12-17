ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​سمير طنب​ عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "توقعات فنية." وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الفنان العراقي ​كاظم الساهر​، وعن اسباب زياراته المتكررة للعراق، وقبوله لقباً اجتماعياً مهماً وماذا عن التغييرات التي ستطرا على حياته المهنية ؟

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ما هي التغييرات التي ستطرأ على مسيرة كاظم الساهر الفنية وما سر زياراته المتكررة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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