خاص الفن- "حدوتة حب" في جزء ثانٍ بمشاركة روزي الخولي وفادي اندراوس

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان اليوم هو موعد انطلاق تصوير خماسيات "​حدوتة حب​" في الجزء الثاني منها وعلمنا ان الممثلة روزي الخولي و​فادي اندراوس​ سيكونان من المشاركين فيها بعد ان كنا قد كشفنا عن وجود ​طوني عيسى​ وسلوم حداد ووسام صليبا وان ماري سلامة وغيرهم.

وسيكون عبارة عن قصص متعددة مؤلفة من 10 حلقات.

​من ناحية أخرى يخوض ​طوني عيسى​ مع سارة ابي كنعان والممثلة جومانا شمعون والممثلة ​ختام اللحام​ وغيرهم تجربة درامية جديدة، وستتولى إخراج العمل لأوّل مرة المخرجة والمنتجة ​كريستال روجيه السكاف​، من كتابة ​فريدي تنوري​، والذي أيضا له حصة في هذا المسلسل من ناحية التمثيل.