خاص الفن- "حدوتة حب" في جزء ثانٍ بمشاركة روزي الخولي وفادي اندراوس

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ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان اليوم هو موعد انطلاق تصوير خماسيات "حدوتة حب" في الجزء الثاني منها وعلمنا ان الممثلة روزي الخولي وفادي اندراوس سيكونان من المشاركين فيها بعد ان كنا قد كشفنا عن وجود طوني عيسى وسلوم حداد ووسام صليبا وان ماري سلامة وغيرهم.
وسيكون عبارة عن قصص متعددة مؤلفة من 10 حلقات.
من ناحية أخرى يخوض طوني عيسى مع سارة ابي كنعان والممثلة جومانا شمعون والممثلة ختام اللحام وغيرهم تجربة درامية جديدة، وستتولى إخراج العمل لأوّل مرة المخرجة والمنتجة كريستال روجيه السكاف، من كتابة فريدي تنوري، والذي أيضا له حصة في هذا المسلسل من ناحية التمثيل.
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