خاص- الفن يارا ضيفة ديو المشاهير هذا الاسبوع

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان ​الفنانة يارا​ ستكون ضيفة هذا الاسبوع من برنامج ​ديو المشاهير​.

وكان قد حل الفنان غسان صليبا والفنانة مادونا والفنانة باسمة ضيوفا على حلقة يوم امس من البرنامج الذي غادرت بنهايته ليلى عبد اللطيف.

وكانت قد طرحت يارا​ فيديو كليب الديو الغنائي الجديد الذي يجمعها بالفنان المغربي ​الدوزي​ بعنوان "مليت" وذلك عبر "يوتيوب".

وكما كنّا ذكرنا سابقاً فإن يارا ظهرت في الكليب بلوكات طبيعية من حياتها اليومية، إضافةً إلى إرتدائها فستانا ذهبيا قصيرا، أشارت لنا الى أن أسلوب الكليب جديد عليها ولم تعتمده سابقاً.

كما كان لافتاً في الفيديو الأجواء العفوية والمرحة التي كانت سائدة سواءً أثناء تسجيل الأغنية أو تصوير الكليب.