قصة حلم ناصيف زيتون حديث الجمهور – بالصور

متابعة بتجــــــــــــــرد: يحلّ النجم ناصيف زيتون ضيفًا على الحلقة الأولى من برنامج “قصة حلم” مع الإعلامية رابعة الزيات على شاشة “تلفزيون لنا” يوم الجمعة الموافق 21 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

وتأتي استضافة ناصيف زيتون بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد، حيث سيطلّ على الجمهور ومحبّيه وسط أجواء استثنائية خاصة بهذه المناسبة.

وأعرب محبّو ناصيف زيتون عن حماسهم للحلقة المنتظرة فدشنوا هاشتاغ “قصة حلم ناصيف زيتون” الذي تصدّر قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر”.

الجدير ذكره أن هذه الإطلالة التلفزيونية الأولى لـ ناصيف زيتون في برنامج حواري منذ سنة تقريبًا.