معتصم النهار يكشف عن شخصية فارس – بالصورة

متابعة الخليج 365: كشف النجم السوري معتصم النهار عن شخصية “فارس” التي يجسدها في مسلسل “ما فيّي” المقرر عرضه قريبًا عبر شاشة “ام تي في” اللبنانية.
ونشر معتصم النهار صورة له من كواليس تصوير العمل وكتب بتعليقه عليها: “شخصية فارس ،، من كواليس مسلسل مافيّي قريباً على شاشة الMTV اللبنانية …”.
العمل تدور أحداثه حول قصّة حبّ ستجمع بين “ياسما” التي تجسد شخصيتها فاليري أبو شقرا و”فارس” ويلعب دوره معتصم النهار وسط الكثير من الأحداث المشوّقة.
الجدير ذكره أن العمل من كتابة كلوديا مارشليان، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج شركة “الصبّاح إخوان” لمالكها صادق الصبّاح.
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