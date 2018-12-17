رضوى الشربيني تكشف عن علاقة شرين عبدالوهاب بطلاقها.. "كل الأبواب تسكرت بوجهي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن سبب غريب أدى إلى اتخاذها لقرار الطلاق بعد مرور 7 سنوات على زواجها، وهو سماعها لأغنية المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب "هتعمل إيه"، مشيرة إلى أن هذه الأغنية كان لها أثر كبير في مراجعة حساباتها مع نفسها واتخاذها لهذا القرار.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "دخلت عشان آخد شاور ودائمًا أنا بشغل أغاني وجت أغنية للفنانة المصرية شيرين (هتعمل إيه لو بصيت في المرايا) فأنا بسمع الجملة وأنا واقفة قدام مراية الحمام اعتقدت أنها بتغنيهالي أو بتغنيها عليا".

وأضافت: "أطول فترة شاور خدتها في حياتي كانت ساعتين وربع.. وقعدت كده وكان شريط حياتي بينعاد قدامي.. وبعد ما خلصت سألت نفسي وبعدين هتعرفي تكملي كده بقيت حياتك كلها.. فخرجت صليت استخارة.. تاني يوم قولتله طلقني".

وأكدت أنها عانت كثيرًا في مرحلة بعد الانفصال، معلقة: "تعبت وكنت مخبوطة على دماغي 3 شهور.. بعدها بدأت أبيع حجات عندي عشان بناتي.. وماما ربنا يخليها كانت بتساعدني".

واختتمت رضوى الشربيني: "لغاية لما بدأت أخبط على الأبواب بس تقفلت في وشي.. لحد ما ربنا شاء واشتغلت في النهاية وحققت النجاح اللي أنا فيه دلوقتي".

يُذكر أنّ رضوى الشربيني، هي مذيعة مصرية، تعمل في مجال الإعلام، منذ ما يقارب 14 سنة في برامج ذات محتوى فنيّ، أقربها على قناة ّالحياة، ثم التلفزيون المصريّ، في برنامج "أنا مصر"، وتقدّم حاليًا برنامج "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة"، وهو برنامج نسائيّ، يهتم بمشاكل المرأة، ويتلقّى اتصالات الضيوف، وتردّ هي على استفساراتهم، أو تستضيف أحد المختصّين.

ورغم أن العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقبوا رضوى الشربيني بـ"عدوة الرجال"، خاصةً بعد نظرية "البلوك" التي نصحت بها الفتيات حيث طالبتهن بحظر شركاء حياتهن في حالة عدم راحتهن، إلا أنها أكّدت عدم كرهها للرجال وأنها لا تمانع الزواج مجددًا.