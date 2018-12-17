9 حقائب من أشهر الماركات العالمية هَيمنت على ساحة الموضة عام 2018!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع قرب نهاية 2018، نجمعُ لك أبرز القطع التي اجتاحت ساحة الموضة هذا العام، وبالتحديد الحقائب التي زيّنت أذرع النجمات والمُدوِّنات والفاشينستات، وقد لاحظنا أن هناك حقائب تبدو وكأن الجميع يمتلك نسخةً منها وذلك بالنظر إلى أسلوب الشارع خلال أسابيع الموضة.

إليكِ أبرز حقائب اليد التي اجتاحت ساحة الموضة في الأشهر الماضية:

حقيبة PVC من شانيل

كانت الحقائب البلاستيكية إحدى أكبر الصيحات التي حضرت بقوة خلال سنة 2018، وقد كانت نسخة شانيل من الحقيبة البلاستيكية الشفافة الأكثر مبيعًا.

حقيبة السرج من ديور

شهد هذا العام عودة حقيبة السرج الشهيرة من ديور، ويُمكن رصد النسخ المُحدّثة العصرية من العلامة التجارية في خزانات أشهر الفاشنيستات، إلى جانب النسخ القديمة التي رأيناها في كل مكان.

حقيبة New Wave من لويس فيتون

اجتاحت حقيبة New Wave من لوي فيتون بتصاميمها الممتعة الملوّنة صفحات "الإنستغرام" طوال عام 2018.

حقيبة تيس من كلوي

إنها أحدث إضافة إلى مجموعة حقائب كلوي، تأتي بنمط كروسبودي وهي الأكثر طلبًا من العلامة التجارية في الوقت الحالي.

حقيبة الحزام من برادا

سنة 2018 هي سنة حقيبة الحزام، خصوصًا حقيبة الحزام المصنوعة من النايلون من برادا والتي تمتلكها كل فتاة مهتمة بالموضة.

حقيبة Gate من لويفي

ظهرت حقيبة Gate من لويفي كحقيبة كلاسيكية حديثة، وستحتاج إليها كل فتاة مُحبّة للأنماط الكلاسيكية في مجموعتها.

حقيبة CHIQUITO من جاكيموس

أصبحت الحقائب صغيرة الحجم عنصرًا أساسيًا في ساحة الموضة في عام 2018، وأبرزها حقيبة Le Chiquito من جاكيموس.

حقيبة CLASP من سيلين

بعد مغادرة فيلو فيبي منصب الإدارة الإبداعية لسيلين، تبخّرت جميع قطعها بسرعة من متاجر العلامة الفرنسية، كما حرصت الفاشينيستات على الحصول على نسخة من حقيبتها الأنيقة للاحتفاظ بجزء من أسلوبها في خزائنهن.

حقيبة راشيل من BY FAR

أطلقت شركة "باي فار" مجموعةً من حقائب اليد، وحصد تصميمها المُقتبس من التسعينات "راشيل" اهتمام عاشقات الموضة العام الحالي.