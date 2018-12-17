جيست كافالي لما قبل خريف 2019.. أزياء مرحة تجمع بين الرّقي والأناقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كان الأسلوب الشبابي المرح الأبرز في تشكيلة جيست كافالي لما قبل خريف 2019، حيث أعاد المدير الإبداعي بول سوريدج صياغة رموز العلامة التجارية الرئيسية بطريقة حديثة وجديدة وأكثر رقيًا.

كان أسلوب الويسترن بمثابة نقطة انطلاق كنزات اللوريكس المُطبّعة بطبعة جلد البقر من جلد الجاكارد، بالإضافة إلى سترة من جلد النمر مقرونة مع تنورة مطابقة، كما استعان بالأحزمة المعدنية للتركيز على خصر القطع الخارجية كالمعاطف والسترات الجلدية بنمط الثمانينات.

أمّا قطع الدنيم المميّز للعلامة التجارية فتمّ تجديدها، وقدّم المصمم جاكيت الدنيم المزخرف وأزرارًا معدنية ذهبية نسّقها مع تنورة قصيرة مطابقة، في حين تمّ استخدام الطبعات النباتية والحيوانية الأيقونية لجست كافالي لتزيين التنانير والبلوزات والفساتين ذات الصور الظليّة المُتدفقة.

وفي توازن بين الأسلوب الأنثوي والرجالي، قدّم المصمم بدلة رجالية واسعة بطبعة الكاروهات وبلمسات من اللون الوردي الساحر، إلى جانب فساتين شاي الأنثوية الرومانسية المُنمّقة بالأهداب المزيّنة بالخرز.