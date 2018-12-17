شكرا لقرائتكم خبر عن بدك إيه.. سعد لمجرد يطلق أغنيته المصورة الجديدة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفنان المغربى سعد لمجرد، أغنيته المصورة الجديدة "بدك إيه"، اليوم الاثنين، وذلك فى أول نشاطاته الفنية عقب الإفراج المشروط عنه مؤخرًا من أحد سجون فرنسا، إثر اتهامه رسميًا بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية فى مدينة سان تروبيه الساحلية.

وحققت الأغنية المصورة للفنان سعد لمجرد، عقب وقت قصير جدًا من نشرها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، 465.397 مشاهدة، وهذه الأغنية هى أول عمل فنى بعد مرور أيام قليلة، على إطلاق سراحه المشروط، على خلفية اتهامه فى قضية اغتصاب، بينما كان أول تفاعل له مع الجمهور بعد الخروج من السجن، نشر صورة من داخل حمام السباحة، والتى كانت جزءًا من الفيديو كليب، واكتفى حينها بتعليق مقتضب كتبه عليها، وهو "الحمدلله رب العالمين".

ويذكر أنه تم إطلاق سراح المعلم، مساء الأربعاء الموافق 5 ديسمبر، بعد دفع كفالة مالية مع استمرار التحقيقات الجارية عقب "فضيحة" اغتصابه فتاة فرنسية فى التاسعة والعشرين من عمرها، بعد استدراجها فى أحد النوادى الليلية فى سان تروبيه نهاية أغسطس الماضى، وتم إيداعه السجن وقتها بتهمة الاغتصاب.

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها الإفراج المؤقت عن سعد لمجرد فى نفس التهمة، بعد إطلاق سراحه منتصف سبتمبر الماضى تحت شروط رئيسية أهمها سحب جواز سفره وحرمانه من مغادرة الأراضى الفرنسية وإلباسه حزام ممغنط لتتبعه مع إجباره على تسليم نفسه يوميًا فى الدرك الفرنسي، والأهم من ذلك إعلانه كـ"إطلاق سراح مشروط" أى مازال على ذمة التحقيق، وخروجه لم يكن سوى بدفع كفالة تجاوزت الثلاثة ملايين جنيهًا بالعملة المصرية، ومن ثم تمت إعادته للسجن من جديد بعد استئناف القرار.