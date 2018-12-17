شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سليم سحاب يكشف تفاصيل مشروعاته الفنية الجديدة فى ندوته بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الموسيقار سليم سحاب تفاصيل مشروعاته الفنية الجديدة خلال زيارته لمقر ”الخليج 365”، التى عقد خلالها ندوة فنية مع الزملاء بقسم الفن، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى وكذلك المواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير ورؤساء الأقسام.

وكان فى استقبال المايسترو الكبير رئيس قسم الفن عمرو صحصاح، وباقى الزملاء بالقسم، حيث شرح له طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة.

ومن جانبه أعرب الموسيقار سليم سحاب عن سعادته البالغة بنجاح حفلاته الأخيرة، وتسليط الضوء عليها من قبل ”الخليج 365”، مشيرا إلى أنه لم يتردد فى تلبية الدعوة للتواجد.

وتحدث "سحاب" فى ندوته الفنية المقرر نشرها خلال الأيام المقبلة عن مشاريعه الفنية وبداياته مع الفرقة القومية للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وتأسيس فرقة "كورال أطفال مصر"، وغيرها من محطاته الموسيقية الهامة منذ مجيئه مصر عام 1988.



















































































































