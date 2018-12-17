شكرا لقرائتكم خبر عن " سيرتى هتفضل كده ذلاه " خالد سليم يشوق الجمهور..والناس تتساءل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال البوستر الذى نشره النجم خالد سليم، يشغل بال جمهوره ومحبيه، بسبب الغموض الشديد الذى يحيط به ، خاصة فيما يتعلق بجملة "سيرتى هتفضل كده ذلاه"، وتسببت هذه الجمله فى إثارة حالة من الجدل والتسأولات هل هو فيلم أم مسلسل، أم أغنية جديدة لخالد سليم ، وساهم فى حالة الغموض قيام سيدة الأعمال خيرية على ، زوجة الفنان خالد سليم بنشر هذا البوستر .





و يعيش النجم خالد سليم ، فى الفترة الأخيرة ، حالة توهج فنى ما بين التمثيل والغناء، حيث انتهى من تسجيل أغنية جديدة من ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل، بعدما حقق الثنائى نجاحات كبيرة مع "سليم" من قبل فى عدد من الأغانى منها "بلاش الملامة" و"هتروح بدرى ليه"و"وادعى عليك بإيه".

كما انتهى خالد سليم ، أيضا من تسجيل أغنية جديدة، مقرر طرحها خلال الأيام المقبلة من كلمات وليد الغزالى، وألحان كريم محسن، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وجارى الإستقرارعلى اختيار مخرج لتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

ويعرض له حاليا مسلسل "أبواب الشك"، على شبكة قنوات الحياة، وحققت الحلقات الأولى تواجد قوى على الساحة الفنية حيث فتحت موسم درامى شتوى جديد، ويشاركة البطولة فى هذا المسلسل النجمة لقاء الخميسى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين منهم عائشة بن أحمد ، ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسنى ، وجيهان خليل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وطارق صبرى، وميار الغيطى وتامر شلتوت، وينتمى إلى نوعية أعمال الـ60 حلقة، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.