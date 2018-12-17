شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ديفيد جيتا يشعل حماس الجمهور السعودى بريمكسات عصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل منسق الموسيقى الفرنسى ديفيد جيتا، حماس جمهور حفلته، فى الدرعية، فى المملكة العربية السعودية، بمفاجأة أعدها خصيصًا لهذا الحفل، حيث قدم الجمهور الكبير بريمكسات عصرية لعدد من الأغنيات السعودية الوطنية الشهيرة.

وكانت المفاجأة الأبرز لـ"ديفيد جيتا"، فى الحفل الذى أقيم، السبت، هى ريمكس "عاش سلمان" و"قلبى تولع بالرياض"، وكان ريمكس "عاش سلمان"، هو أكثر ما أشعل حماس الجمهور الذى تفاعل مع الموسيقى بشكل كبير، وذلك وسط حضور كثيف من الجمهور الذى يعكس شعبية النجم الفرنسى الحائز فى 2016 على جائزة "أفضل DJ فرنسى"، محققًا شهرة عالمية لعمله مع أكبر الفنانين حول العالم.

كما قدم جيتا "ريميكس"، لبعض أغانى الفنان رابح صقر، وتفاعل معها الحضور، كما قدم أغنية جديدة بعنوان "You Love I Saudia"، وشارك حفلة ديفيد جيتا، فى الدرعية فرقة "وان ريبابليك" الغنائية الأمريكية الشهيرة، وتأتى هذه الحفلات تزامنا مع فعاليات سباق "الفورمولا إى الدرعية 2018"، الذى حظى باهتمام دولى وحصد جائزته البرتغالى فليكس دا كوستا.