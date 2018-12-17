مجدي أحمد علي :حسين فهمي رئيسًا شرفيًا لـ"شرم الشيخ للسينما الأسيوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال رئيس مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية المخرج الكبير مجدي أحمد علي إن الفنان حسين فهمي وافق على تولى الرئاسة الشرفية للمهرجان في دورته المقبلة.

وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن وجود الفنان الكبير حسين فهمي إضافة قوية للمهرجان.

يُذكر أن الفنان الكبير حسين فهمي له تاريخ طويل مع رئاسة مهرجان القاهرة، في أكثر من دورة ناجحة.

وتقام الدورة المقبلة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية في الفترة من ٢ إلى ٨ مارس ٢٠١٩، وتولت رئاسته الشرفية العام الماضي الفنانة ليلى علوي.

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