لهذا السبب.. هاني رمزي يهنئ أيمن بهجت قمر والزعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حرص الفنان هاني رمزي على توجيه التهنئة للسيناريست أيمن بهجت قمر، بعد الإعلان عن كتابته السيناريو الخاص بأحدث أعمال "الزعيم" عادل إمام التليفزيونية، والذي حمل عنوان "فالنتينو"، والمقرر أن يشارك ضمن الماراثون الرمضاني للعام المقبل.

ونشر أيمن بهجت قمر خبر تعاقده على مسلسل "الزعيم" الجديد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق هاني على خبر أيمن بتغريدة نشرها على حسابه مهنئًا إياه "ربنا يوفقك ويعينك يا أيمن وإن شاء الله نشوف أحلي مسلسل مع الزعيم".

يذكر أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر الفنية فيلم "البدلة" الذي عرض بموسم عيد الأضحى الماضي، وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.​