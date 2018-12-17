سارة نخلة كتب - أحمد أيوب: خضعت الفنانة السورية سارة نخلة، لجلسة تصوير جديدة بمناسبة احتفالات الكريسماس، وظهرت خلال الصور بفستان أحمر أنيق نال إعجاب متابعيها. أحمر أنيق نال إعجاب متابعيها. وكانت سارة نخلة، قد كشفت إنها ستلجأ للقضاء بعد أن رفض زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود تطليقها بعد انفصالهما مؤخرًا بعد زواج دام 4 سنوات .

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. سارة نخلة تتألق بالأحمر بعد انفصالها عن أحمد عبدالله محمود على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .