بالصور.. سارة نخلة تتألق بالأحمر بعد انفصالها عن أحمد عبدالله محمود

سارة نخلةكتب - أحمد أيوب:
خضعت الفنانة السورية سارة نخلة، لجلسة تصوير جديدة بمناسبة احتفالات الكريسماس، وظهرت خلال الصور بفستانأحمر أنيق نال إعجاب متابعيها.
وكانت سارة نخلة، قد كشفت إنها
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