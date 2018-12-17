نادية الجندي تعود للسينما بعد غياب 18 عاما

نادية الجندي

كتب - أحمد أيوب:

كشف المنتج محمد مختار، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، عودة تعاونه من جديد مع طليقته نادية الجندي بفيلم عن المخابرات، ومن المقرر عرضه في دور السينما في

2018، وبذلك تعود النجمه إلي السينما بعد 18 عامًا من ابتعادها عن العمل .

وأكد مختار أن أفلام المخابرات تنال إعجاب

واستحسان الجمهور المصري لحبهم لبلادهم ورغبتهم في مشاهدة انتصاراتهم الدائمة سواء في الكرة أو في السياسة.

جدير بالذكر أن محمد مختار قام بإنتاج 8 أفلام سينمائية، كانت كلها من بطولة نادية، كان أولها سنة 1980 وآخرها عام 2000.