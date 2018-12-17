بالفيديو.. "La Luz" لـ ويسن أند ياندل تكسر حاجز الـ4 ملايين مشاهدة

ويسن أند ياندل كسرت أغنية "La Luz" لفرقة ويسن أند ياندل، حاجز الـ4 ملايين مشاهدة، وذلك عبر قناتهم الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. العالمي يوتيوب. يذكر أن ويسن أند ياندل بدأوا بالعمل منذ عام 1998، كما تغني هذة الفرقة البوب اللاتيني و الراب، وشاركوا عدد كبير من النجوم الكبار مثل جنيفر لوبيز و إنريكيه إجليسياس و إيكون و فيفتي سنت.

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