- 1/2
- 2/2
نبيل الحلفاويكتب - أحمد أيوب:
علق الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات"تويتر"، على تشكيل النادي الأهلي أمام نادي النجوم في الدوري المصري، قائلاً: "كنت أفضل الدفع بباسم علي كظهير أيمن لمواصلة ما بدا أنه مستوى جيد، في الوقت الذيلعبه في المباراة الماضية. وأيضا للاستفادة من كريم وليد في خط الوسط الأيمن، ترسيخا له في هذا المركز، تشكيل الهجوم جيد".
يُذكر أن النادي الأهلي يخوض مباراته أمام
شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي يعلق على تشكيل الأهلي أمام النجوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .