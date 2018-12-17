نبيل الحلفاوي يعلق على تشكيل الأهلي أمام النجوم

نبيل الحلفاوي

كتب - أحمد أيوب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات"تويتر"، على تشكيل النادي الأهلي أمام نادي النجوم في الدوري المصري، قائلاً: "كنت أفضل الدفع بباسم علي كظهير أيمن لمواصلة ما بدا أنه مستوى جيد، في الوقت الذي

لعبه في المباراة الماضية. وأيضا للاستفادة من كريم وليد في خط الوسط الأيمن، ترسيخا له في هذا المركز، تشكيل الهجوم جيد".

يُذكر أن النادي الأهلي يخوض مباراته أمام

النجوم بتشكيل يتضمن: "علي لطفي في حراسة المرمى، وخط الدفاع: أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - أحمد علاء - محمد هاني، و خط الوسط المدافع: عمرو السولية - كريم نيدفيد، وخط الوسط المهاجم: أحمد الشيخ - ناصر ماهر - محمد شريف، ويقود خط الهجوم: مروان محسن.