١٩ ديسمبر.. أعمال عصر الباروك فى الأوبرا

دار الاوبرا المصرية

كتب - أحمد أيوب:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلاً لانسامبل حورس ( مصر / المانيا ) الذى يضم العازفين بسمة عبد الرحيم - كارلا لينى( فيولينة ) ، كارل كايسر ( فلوت ) ، كامل صلاح الدين (تشيللو) ، دانيل كامينيتى

(جيتار) والايطالى فيليش فينانزونى (هاربسكورد) وذلك فى الثامنة مساء الاربعاء ١٩ ديسمبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال ورقصات عصر الباروك لكل من هاندل ، كامبرا ، لوللى ،

مارايس ، بيسيندلو ، تليمان وبورسيل .

يذكر أن انسامبل حورس تاسس عام 2002 على يد عازفة الفيولينة بسمة عبد الرحيم وزوجها عازف التشيللو كامل صلاح الدين بهدف تقديم الأعمال الموسيقية بآلات تاريخية وتم ضم مجموعة من العازفين أعضاء أوركسترا اوبرا فرانكفورت وبعد نجاحه أصبح جزءاً أساسياً من برنامج عروض أوركسترا حجرة أوبرا فرانكفورت.