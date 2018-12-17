بثقة كبيرة وإحساس عالٍ آمال ماهر تعود في "بداية بدايتك"

ميرنا وليد - بيروت - بإحساس كبير وبصوتها الرائع عادت الفنانة آمال ماهر بأغنية جديدة قبل اصدار الالبوم، وهي أغنية "بداية بدايتك"، واقل ما يقال في هذه الاغنية انها قطعة فنية مليئة بالرومنسية تنقلنا الى عالم آخر مليء بالثقة بالنفس والحب.
في هذه الأغنية تقول آمال لحبيبها إنها كل ما يملك بالحياة وانه لا يوجد إمرأة تأخذ مكانها لديه.
وكشفت ماهر عن أنها تستعد لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "أصل الإحساس"، وستطرح منه قريباً أغنية "أديني فرصة".
الجدير ذكره ان اغنية "بداية بدايتك" استطاعت ان تصل الى 2 مليون مشاهدة بعد طرحها منذ ايام قليلة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان ياسر ماجد.
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