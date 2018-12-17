نجوى كرم ملكة المسرح إستمتعوا بغنائها ودعوا هواتفكم وكاميراتكم جانباً

ميرنا وليد - بيروت - مما لا شك فيه أن شمس الاغنية اللبنانية ​نجوى كرم​ تبقى ملكة المسرح بإمتياز، فهي من أكثر النجمات اللواتي يخلقن تفاعلا على المسرح مع الجمهور الذي يصر على البقاء طيلة وصلتها بحماسة قل نظيرها مقارنة مع الحفلات الاخرى التي يحييها كبار النجوم . وقد برزت في الآونة الاخيرة ظاهرة تصوير النجوم من قبل الجمهور بواسطة الهواتف الذكية. هذه الظاهرة قد تكون جائزة إنما لدقائق معدودة، والا ستتحول إلى نشاز وازعاج للفنان والجمهور على حد سواء، وهذا غالبا ما يحصل في حفلات الفنانة نجوى كرم.

دائما ما تحرص الفنانة نجوى كرم منذ ان انطلقت وحتى اليوم، على ان تكون صورتها امام محبيها والجمهور كله بأفضل حال، بالنسبة للصورة وكذلك للصوت وكل ما يخص تفاصيل فنها هو من إهتمامها ومسؤوليتها.

وعرفت نجوى بفترة ماضية خصوصا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، بأنها تفضل ان لا يتم تصوير حفلها طوال الوقت، ودائما ما تحرص في حفلاتها ان تقول بلطافة "استمتعوا بالحفل من دون تصوير".

وبعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ​نجوى كرم​ خلال إحيائها لحفل ضخم في السويد، وظهرت فيه وهي تطلب من الجمهور التوقف عن تصوير "اللايف أو البث المباشر" أو أنها تترك المسرح في حال عدم إلتزامهم بذلك، بررت نجوى موقفها من خلال صفحاتها الخاصة عبر هذه الوسائل.

وقالت كرم :"منضل بالاستوديو شهور حتى تطلع نوعية التسجيل مرتبة.. منفهم أنو حدا بِصوّر شوي، خاصة بِعصر وسائل التواصل الاجتماعي، بس مش لمّا بَدنا نقول 3 مرّات يوقفوا الـ مباشر منكون قلّلنا لياقة.. بدنا نحافظ على مطرحنا الفنّي.. هي من حَق الفنّان".

هذا التبرير هو بمثابة كبر أخلاق من نجوى، وطلبها من حقها، فالفنان الذي يعمل على صوته بدقة لا يجوز ان يصبح عرضة لأي تعليق من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يمينا وشمالا، ومن حق الفنان ان يختار ما يريحه ويناسبه، ونجوى المعروفة بإحترامها لجمهورها طبعا لم تقصد اي تهديد، بل ذلك كان طلبا من القلب.

الفنان إنسان قد يخطئ وقد يصيب، ومن حقه القيام بما يريحه ليخرج بأفضل صورة للناس.