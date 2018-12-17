خاص وبالفيديو- سمير طنب يكشف ما يخبئه الفلك لمواليد الأبراج لهذا الأسبوع

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​​​سمير طنب​​​ عبر موقع "الفن"، ضمن فقرة "​توقعات​ ​​الأبراج​​ ومولود الأسبوع".

وفي هذه الحلقة، يكشف طنب عن توقعاته لمواليد الأبراج، ويتحدث عن مولود الأسبوع للفترة الممتدة بين 15 و21 كانون الأول/ديسمبر.

لمعرفة ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.