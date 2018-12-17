يارا نعوم تكشف طريقة تعاملها مع شائعات انفصالها.. وتؤكد: لهذا السبب ابتعدت عن السينما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية يارا نعوم، طريقة تعاملها مع الشائعات التي تتناول حياتها مع زوجها عماد متعب لاعب النادي الأهلي المعتزل حديثًا، والأنباء التي تتردد من حين لآخر بشأن انفصالهما.

وأوضحت يارا في لقاء خاص مع "فوشيا" عن سبب ابتعادها عن السينما والفن بشكل عام، بالرغم من نجاح دورها في فيلم "حين ميسرة" للمخرج خالد يوسف.

وتحدثت نعوم عن طموحاتها في الفترة المقبلة، والمجال الذي ستقتحمه في العام الجديد، بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة مؤخرًا.

يذكر أن يارا نعوم فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 2008، وكانت لها مشاركة وحيدة في السينما بفيلم "حين ميسرة" من بطولة عمرو سعد وسمية الخشاب وعمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق، وحقق نجاحًا ساحقًا وقت عرضه.