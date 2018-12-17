نادين قانصو: تصاميمي تُحافظ على لغتنا وهويتنا العربية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يعد اسم نادين قانصو غريبًا على المهتمين بعالم التصميم والإبداع، فقد استطاعت من خلال علامة مجوهرات "بالعربي" التي تُركّز على نشر الهوية العربية أن تُنافس كبرى العلامات التجارية وأن توصل الحرف العربي إلى منصّات عرض عالمية.

تجمعُ قانصو الموهبة والخبرة فهي حاصلة على شهادة جامعية في فنون التواصل، وأخرى في تصميم الإعلانات وتحرص على حضور الكثير من الفعاليات المحلية والعالمية.

ستحلُّ نادين ضيفةً على برنامج خاص بالنساء العربيات والذي ستُقدّمه الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش على إحدى قنوات "OSN" لتروى تفاصيل تجربتها.

وتحدّثت قانصو لكاميرا "فوشيا" عن موقفها من وسائل التواصل الاجتماعي وعن مشاريعها الحاليّة.