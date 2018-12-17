SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE يحصد 57 مليون دولار فى 3 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE إيرادات وصلت إلى 57 مليون دولار أمريكى في خلال 3 أيام من طرحه يوم 14 ديسمبر الماضى في الولايات المتحدة الأمريكية، وحول العالم.

فيلم SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE من بطولة أصوات هيلي ستاينفيلد، نيكولاس كيج، جيك جونسون، ليف شرايبر، ليلي توملين، لونا لورين فيليز، كيميكو جلين، بريان تيري هنري.

ويدور الفيلم حول مايلز موراليس الذى يجد نفسه في عالم غير عالمه، ومكان آخر في الكون المتعدد، وبمساعدة بيتر باركر سيصبح مايلز رجل سبايدر مان.

الفيل من إخراج بيتر رمزي، رودني روثمان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع فيل لورد.