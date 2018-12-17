منى زكي تغازل جمهورها بجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

خضعت الفنانة منى زكي لجلسة تصوير جديدة، نشرت عددًا من صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة شتوية.

علقت زكي على الصور، قائلة: "حرف ال م من المحبة"، ولاقت إعجاب متابعيها.

وتحرص منى زكي على التواصل مع جمهورها بنشر الصور والفيديوهات الخاصة عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشارك خلال الفترة المقبلة بعدد من الأعمال من بينها الجزء الثاني من فيلم "صعيدي من الجامعة الأمريكية".​