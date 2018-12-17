شكرا لقرائتكم بالفيديو.. تفاعل سعودي كبير مع حفلات إنريكي وعمرو دياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رصدت مواقع التواصل الاجتماعي الأعداد الكبيرة التي حضرت حفلة المطرب العالمي إنريكي اغلاسيوس، والفنان المصري عمرو دياب التي أقيمت ضمن فعاليات الفورمولا إي بالدرعية بمدينة #الرياض.

ورغم أنها الحفلة الأولى لإنريكي وعمرو دياب في #السعودية، إلا أنها لاقت نجاحاً كبيراً، حيث تفاعل الجمهور معها ووثق تلك اللحظات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتختتم الحفلات الغنائية اليوم السبت حيث يحيي الحفلة كل من فرقة ون ريبوبليك والدي جي الفرنسي المعروف ديفيد جيتا.