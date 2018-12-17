شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى رئيسا شرفيا لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الفنان الكبير حسين فهمى على تولى الرئاسة الشرفية لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في دورته القادمة التي تقام في الفترة من ٢ إلى ٨ مارس ٢٠١٩ ، فيما يعد إضافة كبيرة للمهرجان الذي تولى رئاسته الشرفية العام الماضي الفنانة ليلى علوى .

حسين فهمى

ومن جانبه أعلن المخرج الدكتور مجدى أحمد علي رئيس المهرجان أن الفنان حسين فهمى أبدى حماسة كبيرة لتولي رئاسة المهرجان الشرفية في إشارة إلى دورة جديدة للمهرجان تهدف إلى فتح نافذة جديدة للسينما المصرية والعربية على السينما الآسيوية، التى تشهد نشاطا كبيرا حيث حققت إنجازا ضخما من خلال مهرجانات السينما المنتشرة في طوكيو، وشنغهاى، وسنغافورة، وهونج كونج، وكوريا الجنوبية بخلاف جمهوريات كازاخستان، وأوزباكستان، وتتارستان وغيرها .

المخرج مجدى أحمد على

وأكد رئيس المهرجان على الإقبال الكبير من جانب العديد من الدول الآسيوية على المشاركة بأفلامها ونجومها وفنانيها فى الدورة المقبلة التى تستهدف توسيع نطاق المشاركة الجماهيرية للمهرجان .

وأضاف أن المهرجان يستهدف الوصول إلى جمهور جنوب سيناء بشكل عام، وشرم الشيخ بشكل خاص حيث أشاد بتعاون اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وكافة أجهزة المحافظة مع إدارة المهرجان .

ويشار إلى أن الفنان حسين فهمى سبق أن تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ويتمتع بتاريخ طويل منذ أن تخرج من المعهد العالى للسينما عام ١٩٦٣ ، ودراسته للإخراج فى لوس انجلوس بالولايات المتحدة، وقد شارك فى أكثر من ١١٢ فيلما بخلاف الأعمال الدرامية التليفزيونية والمسرحية وقد حصل على العديد من الجوائز الدولية .