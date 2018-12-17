شكرا لقرائتكم خبر عن "ميراث" تغوص فى عالم الأساطير بأول كليبات ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر فرقة الميتال التونسية ميراث فى الغوص فى عالم الأساطير في كليباتها المصورة، عبر إطلاق أجدد أغانيها "dance"، والتى تستمر خلالها فى خطف جمهورها إلى ما يشبه عالم "علاء الدين" من حيث المشاهد والأماكن المصورة، والقصة المحورية للكليب نفسه.

قرابة السنتين أو أكثر قليلًا مرت منذ إطلاق ميراث إحدى أشهر أغانيها المصورة "believer"، والتى بدأت بها تجسيد عالمها الخاص فى موسيقاها، وسط الصحراء والقصور الفاخرة والجواري والحكايات الأسطورية والأدوات السحرية على غرار مصباح علاء الدين، في مطلع أغاني ألبومها الأخير "legacy"، لتقرر تقديم ما يشبه النوستالجيا لجمهورها لذلك العالم، وأدخلتهم مرة أخرى لتفاصيل ذلك العالم الخيالي عبر الكليب الجديد الذي اختارت له اسم "dance".

"أردنا تقديم الألبوم الجديد فى شكل حكاية متصلة ومنفصلة والحكايات لا زالت فى بداياتها".. هكذا اختزل elyes bouchoucha عضو الفرقة ما تسعى ميراث لتقديمه خلال الفترة المقبلة، بمحاولة توصيل قصص أغنيات الألبوم الجديد ببعضها البعض بشكل مصور، على شكل حلقات متواصلة، بداتها بكليب "dance"، الذى انتهى بكلمة "يتبع"، وتسعى لتقديم أغنية تلو الأخرى من الألبوم كل فترة حتى صدوره بالكامل صيف العام المقبل، وتقدم خلال انطلاقة غنائية جديدة فى مشوارها الفنى الممتد لأكثر من دستة سنوات، نتاجها 4 ألبومات غنائية وأكثر من 400 حفل فى أنحاء العالم، حفرت خلاله اسمها كواحدة من أبرز تجارب موسيقى الميتال التونسية.

>> شاهد قصة كليب "believer"