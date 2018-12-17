"برلين السينمائي" يمنح شارلوت رامبلينج "الدب الذهبي" تكريمًا لمسيرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي، في دورته الـ69 العام المقبل، عن تكريمها النجمة الإنجليزية العالمية شارلوت رامبلينج، بمنحها جائزة "الدب الذهبي"، نظرًا لإسهاماتها في صناعة السينما واحتفاءً بأكثر من 100 فيلم قدمته طوال مسيرتها السينمائية الضخمة.

يشمل حفل تكريم رامبلينج عرض مقطع فيديو مجمع بأفضل أدوارها السينمائية، منها "The Verdict" عام 1982، "Swimming Pool" عام 2003، و"Hannah" عام 2017، وستمنح الجائزة لشارلوت يوم الخميس 14 فبراير المقبل، في احتفال سينمائي يليق بمسيرتها.

وقال ديتير كوسليك مدير مهرجان برلين السينمائي: "أنا سعيد للغاية بالاحتفاء بشارلوت رامبلينج بفعاليات المهرجان العام المقبل، كونها أيقونة سينمائية لن تعوض".

وفازت شارلوت من قبل بجائزة "الدب الفضي" عن أدائها بفيلم الدراما "45 Years" عام 2015. كما ترشحت لجائزة الأوسكار عن دورها بنفس الفيلم. وترأست لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان عام 2006.

يذكر أن الدورة 69 من مهرجان برلين السينمائي الدولي تقام في الفترة من 7-17 فبراير من العام المقبل.​