مدحت العدل يعلق على جلسة تصوير محمد صلاح الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر السيناريست مدحت العدل عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة يعلق بها على جلسة تصوير الفنان محمد صلاح الجديدة، والتي أثارت جدلًا بموقع التواصل الاجتماعي. وكتب العدل تعليقًا على صورة صلاح الشهيرة:"بالمناسبة ده طالع موضة وأول واحد صممه ( كلوحة) سلڤادور دالي، وشفتها في برشلونة". يُذكر أن النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي نشر اليوم جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة GQ، وأثارت الجلسة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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