فشل ذريع لـ"Mortal Engines" بشباك التذاكر الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

فشل أحدث إنتاجات شركة "Universal" بالتعاون مع المنتج والمخرج العالمي بيتر جاكسون؛ فيلم الخيال العلمي "Mortal Engines" في تحقيق أي إيرادات تذكر بشباك التذاكر الأمريكي، وذلك في أول أسبوع عرض له، محتلاً المركز الخامس بـ 7.5 مليون دولار، في سابقة هي الأول بمسيرة المخرج العالمي.

وعلى الرغم من فشل الفيلم تجاريًا، إلا أنه حقق نجاحًا مقبولاً عالميًا بإيرادات بلغت 42 مليون دولار، من ميزانية إنتاجية بلغت 100 مليون دولار.

وجاء سبب فشل الفيلم لعرضه بالتزامن مع عدد من الأعمال التجارية المنتظرة من قبل الجمهور، منها فيلم "Aquaman" والذي لا يزال يحقق النجاح المتوقع، متخطيًا إيرادات 150 مليون دولار في أول أسبوع عرض. وقد تقرر عرضه بشباك التذاكر الأمريكي نهاية الأسبوع الجاري.

ولم يستطع "Mortal Engines" أن ينافس أيضًا فيلم الرسوم المتحركة "Spider- Man: Into the Spider Verse" والذي حقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات بإيرادات بلغت 35 مليون دولار في أول أسبوع عرض، وسط توقعات بتخطيه حاجز الـ50 مليون دولار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتدور أحداث فيلم "Mortal Engines" حول امرأة غامضة تُدعى "هيستر شو" تنضم لمجموعة من الخارجين عن القانون في ثورة ضد ماكينة عملاقة.

يذكر أن آخر أعمال المخرج بيتر جاكسون كان الجزء الأخير من سلسلة "The Hobbit" والذي عرض عام 2014 وتخطت إيراداته العالمية حاجز الـ900 مليون دولار، كما ترشح لجائزة الأوسكار كأفضل مونتاج موسيقي.​