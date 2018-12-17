بالأسماء والتفاصيل هذا أبرز ما بحث عنه المستخدمون حول العالم على "غوغل" في 2018

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 ديسمبر 2018 08:43 مساءً - أصدرت شركة "غوغل" قائمتها السنوية حول قائمة الأكثر بحثا عبر محركها خلال عام 2018 من قضايا وأخبار وأشخاص، وكان مونديال روسيا الأكثر بحثاً من كل دول العالم، كما احتلّ زفاف الأمير وليام وميغان ماركل قائمة البحث، وبرزت أسماء شخصيات فنيّة بقيت ضمن حدود المتوقّع.

وتركّز البحث في العام 2018 على حوادث وفاة الفنانين، كما احتلت نتائج الانتخابات في أكثر من بلد قائمة المواضيع الأكثر بحثاً.



- الأكثر بحثاً في السعودية والإمارات ومصر

في السعودية، احتلت عدّة أحداث قائمة الأكثر بحثاً على "غوغل" مثل أختبار الثانوية العامة وبطولات الدوريات، كما برز متحف اللوفر في أبو ظبي من بين الكلمات الأكثر بحثاً على جوجل خلال 2018.

واحتلت مناسبات مثل العيد الوطني وأخبار الطقس صدارة اهتمام الباحثين في موقع غوغل من المملكة.

بينما احتلت كل من نتيجة الثانوية العامة 2018، ليفربول، دعم مصر، مسلسل نسر الصعيد، معرفة اللجنة الانتخابية، أوقات الصلاة، رمضان 2018، نتيجة دبلوم الصنايع قائمة الكلمات الأكثر بحثاً في مصر.

أما في الإمارات فاحتلت المراكز العشرة الأولى في الكلمات الأكثر بحثاً على غوغل كل من كأس العالم، الدوري الهندي الممتاز، سريديفي كابور، بريانكا شوبرا، مؤشر جوازات السفر، لعبة قورتنايت، سعر البيتكوين، الهيئة الاتحادية للضرائب، سعر العملة الهندية، برواز دبي.



- الأكثر بحثاً في العالم

على صعيد العالم، كان ثمّة إجماع على البحث عن مونديال روسيا وزفاف الأمير وليام وقائمة من نجوم تجدونها تحت فئات البحث، الأخبار، الأشخاص، والأفلام.

فما هو أبرز ما بحث عنه المستخدمون حول العالم في 2018؟



- البحث:

1-كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم في روسيا الصيف الماضي.

2- الموسيقي السويدي أفيتشي الذي انتحر في سلطنة عُمان، في أبريل/نيسان الماضي عن عمر 29 عاماً.

3- مغني الراب الأميركي ماك ميلر الذي توفي في سبتمبر/أيلول الماضي عن عمر 26 عاماً.

4- ستان لي مؤلف قصص "مارفل" المصورة الذي توفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي

5- فيلم "بلاك بانثر"



- الأخبار:

1- كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم في روسيا الصيف الماضي وفازت فيه فرنسا بالكأس.

2- إعصار "فلورنس" الذي ضرب الولايات المتحدة.

3- نتائج قرعة اليانصيب الأكبر في الولايات المتحدة "ميغا ميليونز" Mega Millions

4- الزفاف الملكي للأمير هاري و ميغان ماركل.

5- نتائج الانتخابات (زمبابوي، الهند، سريلانكا، باكستان، الولايات المتحدة).



- الأشخاص:

1- ميغان ماركل

2- ديمي لوفاتو

3- سلفستر ستالون

4- لوغان بول

5- كلوي كارديشيان



- الأفلام:

1- بلاك بانثر black panther

2- ديد بوول 2 deadpool 2

3- فينوم phenom

4- أفنجرز: إنفينيتي وور avengers infinity war

5- بوهيميان رابسودي bohemian rhapsody

هل أعلنت مي سليم الحرب على وليد فواز؟

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