مدحت العدل كتب - أحمد أيوب: علق السيناريست مدحت العدل، عبرصفحته الرسمية بموقع التدوينات" تويتر"، على جلسة تصوير الفنان محمد صلاح الجديدة، والتي أثارت جدلًا بموقع التواصل الاجتماعي، قائلاً:"بالمناسبة ده طالع موضة وأول واحد صممه ( كلوحة) سلڤادور دالي، وشفتها الاجتماعي، قائلاً:"بالمناسبة ده طالع موضة وأول واحد صممه ( كلوحة) سلڤادور دالي، وشفتهافي برشلونة ". يُذكر أن النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي نشر اليوم جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة GQ، وأثارت الجلسة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تعليق مدحت العدل على جلسة تصوير محمد صلاح الجديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .