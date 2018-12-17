سارة نخلة تتألق بالأحمر في أحدث جلسة تصوير داخل أحياء سورية

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القاهرة - إسلام خيري
خضعت الفنانة السورية سارة نخلة لجلسة تصوير جديدة وذلك أثناء تواجدها في سورية مؤخرًا والتي ظهرت فيها باللون الأحمر وتم تصوير الجلسة في أحياء سورية والسوق القديم وتعاونت سارة في جلسة التصوير الجديدة مع المصوّر جوني حنا ومكياج دانيا مانسترلي والفستان من تصميم نيفين بشيتي
و تعيش سارة حالة من السعادة بسبب ردود الفعل الإيجابية عن مشاركتها في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" والذي يعرض الآن وهو من بطولة داليا البحيرى وفراس سعيد و مراد مكرم واميرة العايدي و أمل رزق وهبة الأباصيري وهند عبد الحليم و ميرال وريم سامي و ندا الألفي ومحمود البحيري ومجموعة من الوجوه الشابة ومن تأليف شهيرة سلام وإخراج منال الصيفي
وكانت سارة قد استقرّت في القاهرة منذ قدومها حيث شاركت في العديد من الأعمال الناجحة.
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