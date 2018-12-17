هيدي كرم تُثير ضجة على "إنستغرام" بسبب فيديو مع والدتها

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها على تطبيق "إنستغرام "بمجموعة من مقاطع الفيديو التي تجمعها بوالدتها خلال اعتنائهما بكلبيهما.

واستعرضت هيدي يومياتها مع والدتها التي تصّر على تنظيف الكلبين بالأدوية اللازمة للقضاء على الحشرات التي ملأت وبرهما وباتا ينقلان العدوى على الحائط والسجاد، على حد تعبيرها.

وأثار المقطع ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين اعتبروا أن والدة هيدي تولي أهمية كبيرة للكلاب، وتهتم بهم بشكل كبير. في حين سخر البعض الآخر من طريقة جلوس هيدي ووالدتها على الدرج في حديقة منزلهما وقيامهما بتنظيف الكلبين بعناية، لافتين إلى أن هذا أشبه بالقصاص.

وأثارت المقاطع ضجة كبيرة بسبب والدة هيدي وطرافتها في توجيهها وانتقاد تصرفاتها خلال رش الدواء على الكلاب، حيث قالت لها بكل عفوية: "أنت عبيطة، إيه الهبل ده"، وسط ضحك الممثلة المصرية التي تحرص دائمًا على نشر مقاطع فيديو طريفة من حياتها اليومية مع والدتها.

وقد يهمك أيضًا:

- هيدي كرم تكشف عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل «سابع جار»

- هيدي كرم تقدم برنامجًا جديدًا على قناة "on e"