أحمد السعدني ينشر صورة لوالدته في عيد ميلادها على"إنستغرام"

فاجأ الفنان أحمد السعدني متابعيه من خلال حسابه الخاص على موقع "إنستغرام" بنشر صورة تجمعه بوالدته احتفالًا بعيد ميلادها وعلّق عليها وكتب " عيد ميلاد أمي أهم كائن في الكرة الأرضية ".

و نالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيه بخاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها أحمد السعدني صورة لوالدته.

وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئة والدته بعيد ميلادها وتركوا له تعليقات تمنوا لها دوام الصحة وأبرزهم رانيا يوسف وريم مصطفى ونضال الشافعي وغادة عادل وروجينا.

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