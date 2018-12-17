الفنان أوفسيت يقتحم حفل غنائي لزوجته كاردي بي بالورود كي تسامحه على خيانته

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه النجم الأميركي أوفسيت وهو يتقدم بالاعتذار من زوجته السابقة النجمة كاردي بي. فقد اقتحم الفنان المسرح أثناء إقامتها حفلاً وفاجأها بإدخال لافتات نقالة طلب إليها من خلالها العودة على إثر خيانته لها.

وظهر وهو يحمل باقة من الورود وتقدم منها بالاعتذار أمام الجمهور. إلا أنها لم تظهر ارتياحها لذلك، ما دفع النجم إلى الخروج لتواصل كاردي أداء أغنياتها.

ويذكر أن الانفصال بينهما حدث بعدما تم تسريب رسائل أظهرت خيانته لها. وتعليقاً على ذلك صرحت بأن مسؤولية هذا الانفصال لا تقع على عاتق أي منهما لافتة إلى أن إتمام الطلاق قد يستغرق بعض الوقت وأنها لن تكرهه لأنه والد ابنتها.

وأعلنت الفنانة رفضها انتشار أخبار خلافهما عبر وسائل الإعلام كي لا يلحق ذلك الأذى بالطفلة.

ورغم ذلك فإن اقتحام النجم للمسرح أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل. ودعا بعض المتابعين النجمة إلى مسامحة زوجها فيما رأى آخرون أنه ليس عليها ذلك لأنه قام بخيانتها.

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