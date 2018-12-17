شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وهند صبرى على طريق إسكندرية الصحراوى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف النجم كريم عبد العزيز مشاهده فى فيلم "الفيل الأزرق 2"، اليوم الاثنين على طريق اسكندرية الصحراوى، وتجمع المشاهد بينه وبين النجمة هند صبرى ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يومين، وبعدها ينتقل كريم إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث الجزء الثانى من الفيلم.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم فريق نجوم الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، ويُعد فيلم "الفيل الأزرق" واحداً من أنجح أفلام السينما المصرية فى آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة بعد انطلاقه فى سباق عيد الأضحى 2014، وحقق نجاحاً كبيراً بالأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

الجزء الأول من "الفيل الأزرق" قدم قصة د. يحيى الذي يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل في القسم الذى يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم، ويقابل صديقاً قديماً يحمل إليه ماضياً جاهد طويلاً لينساه، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه.. أو ما تبقى منها.