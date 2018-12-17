مخرج "لامؤخذة" ينشر فيديو لـ"أحمد داش" قبل الشهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام فيديو لاختبار التمثيل للفنان أحمد داش، وهو في مرحلة الطفولة وذلك لأداء دور هاني في فيلم " لا مؤاخذة".

وعلق عمرو سلامة على الفيديو: "فيديو عمره خمس سنين، اختبار التمثيل لـ"الطفل - الذي أصبح الآن نجمًا- أحمد داش لدور هاني في فيلم لا مؤاخذة".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داش، مشاركته في مسلسل "طايع" من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، بطولة عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل وصبا مبارك، وإخراج عمرو سلامة.