تكريم جيف بريدجز في حفل توزيع "جولدن جلوب" 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية الـ"HFPA" والمعروفة باسم "جولدن جلوب"، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن تكريم النجم الحائز على "جولدن جلوب" جيف بريدجز، بجائزة "Cecil B. Demille" تكريمًا لمسيرته السينمائية الحافلة بالأعمال المميزة، وذلك في حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم 6 يناير من العام المقبل.

ونشرت صفحة "جولدن جلوب" صورة لجيف بريدجز، وعلقت عليها قائلة: "تذهب جائزة السيسيل هذا العام للنجم الحائز على جائزة الجولدن جلوب، والمرشح لـ 4 جوائز أخري، جيف بريدجز، كونه أحد أساطير السينما العالمية في تاريخها، وله العديد من الأعمال المميزة في مسيرته منها فيلم (Crazy Heart- The Big Lebowski- True Grit)، وغيرها من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا ضخمًا".

وسيتسلم الجائزة بريدجز بنفسه في حفل توزيع الجوائز يوم 6 يناير من العام المقبل.

وعرض لجيف بريدجز مؤخرًا فيلم الغموض والإثارة "Bad Times at the El Royale" والذي شاركه فيه البطولة نخبة من نجوم السينما العالمية، منهم كريس هيمسورث، داكوتا جونسون، جون هام، لويس بولمان، وعرض في أكتوبر الماضي، وحقق إيرادات بشباك التذاكر الأمريكي بلغت 17.839 مليون دولار.

وجائزة الـ"سيسيل بي دوميل" تمنح لأصحاب الإسهامات البارزة في صناعة السينما، وتم تقديمها لأول مرة في 21 فبراير عام 1952.

يذكر أن جيف بريدجز يقوم ببطولة فيلم موسيقي جديد للمخرجة الحائزة على جائزة الإيمي، ريد مورانو، وتشاركه البطولة النجمة ديان لين، ولم يتم الإعلان إلى الآن عن باقي أبطال الفيلم أو موعد طرحه تجاريًا.​