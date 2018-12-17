بسمة بوسيل تحتفل بالكريسماس بجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: خضعت بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني لجلسة تصوير جديدة بمناسبة احتفالات الكريسماس، وكشفت عنها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "بوسيل" خلال الصور بإطلالة كاجوال جذابة، بجوار شجرة الكريسماس، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن بسمة بوسيل رزقت بطفلها الثالث "أدم" في أكتوبر الماضي، من زوجها المطرب تامر حسني.



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